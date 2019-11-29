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Белорусский Дед Мороз признан самым популярным новогодним персонажем СНГ

29 ноября 2019 10:16
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Новости Беларуси. Белорусский Дед Мороз признан самым популярным новогодним персонажем СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рейтинг опубликовал российский туристический портал ТурСтат.

Белорусский Дед Мороз признан самым популярным новогодним персонажем СНГ-1

Топ-лист составлен по результатам анализа востребованности резиденций зимних волшебников. И здесь белорусский Зюзя – вне конкуренции. Ежегодно наш дедушка встречает огромное количество гостей.

Его поместье со скарбницей для хранения ценностей – писем, рисунков и подарков детей, а также волшебной мельницей, которая превращет плохие поступки в пыль – ежегодно посещает около 150 тысяч туристов из самых разных стран. Гости могут прогуляться по поляне двенадцати месяцев, Аллее знаков восточного календаря, заглянуть в мастерскую Матушки Зимы и Музей ледяного быта.

Белорусский Дед Мороз признан самым популярным новогодним персонажем СНГ-4

Белорусский Дед Мороз признан самым популярным новогодним персонажем СНГ-6

# Новый год # общество # Фотофакт

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