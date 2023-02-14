Белорусский безвиз стал кошмаром для Польши? Специальный репортаж Людмилы Гладкой на СТВ уже 15 февраля

Наши неспокойные соседи в последнее время часто обостряют обстановку. Закрытие пункта пропуска, беженцы, военные планы Польши. Об этом и не только Людмила Гладкая поговорила с первым зампредом Пограничного комитета на границе. Не пропустите ее специальный репортаж.

Почему белорусский безвиз стал настоящим кошмаром для польского режима? И можно ли разорвать человеческое общение диктатом?

Игорь Буткевич, первый заместитель председателя Госпогранкомитета Беларуси:

Это же, наверное, кому-то не нравится. Даже преподносят, пытаются как-то демонизировать, что здесь, в Беларуси, все совершенно плохо.

Фабрика смерти на границе – сколько еще Варшава будет продолжать политику уничтожения беженцев? Почему, когда руки по локоть в крови, европейская демократия молчит?

Игорь Буткевич:

Жизнь и здоровье людей тех пограничников, которые находятся на сопредельной территории, совершенно не волнуют.