Белорусский безвиз стал кошмаром для Польши? Специальный репортаж Людмилы Гладкой на СТВ уже 15 февраля
Наши неспокойные соседи в последнее время часто обостряют обстановку. Закрытие пункта пропуска, беженцы, военные планы Польши. Об этом и не только Людмила Гладкая поговорила с первым зампредом Пограничного комитета на границе. Не пропустите ее специальный репортаж.
Почему белорусский безвиз стал настоящим кошмаром для польского режима? И можно ли разорвать человеческое общение диктатом?
Игорь Буткевич, первый заместитель председателя Госпогранкомитета Беларуси:
Это же, наверное, кому-то не нравится. Даже преподносят, пытаются как-то демонизировать, что здесь, в Беларуси, все совершенно плохо.
Фабрика смерти на границе – сколько еще Варшава будет продолжать политику уничтожения беженцев? Почему, когда руки по локоть в крови, европейская демократия молчит?
Игорь Буткевич:
Жизнь и здоровье людей тех пограничников, которые находятся на сопредельной территории, совершенно не волнуют.
А также вооружение и провокации на границе – чего добиваются польские власти? Смотрите специальный репортаж Людмилы Гладкой.
Некабинетный разговор – завтра, 15 февраля, в 13:45 на СТВ.
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