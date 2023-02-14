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Белорусский безвиз стал кошмаром для Польши? Специальный репортаж Людмилы Гладкой на СТВ уже 15 февраля

14 февраля 2023 19:54
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Наши неспокойные соседи в последнее время часто обостряют обстановку. Закрытие пункта пропуска, беженцы, военные планы Польши. Об этом и не только Людмила Гладкая поговорила с первым зампредом Пограничного комитета на границе. Не пропустите ее специальный репортаж.

Белорусский безвиз стал кошмаром для Польши? Специальный репортаж Людмилы Гладкой на СТВ уже 15 февраля-1

Почему белорусский безвиз стал настоящим кошмаром для польского режима? И можно ли разорвать человеческое общение диктатом?

Белорусский безвиз стал кошмаром для Польши? Специальный репортаж Людмилы Гладкой на СТВ уже 15 февраля-4

Игорь Буткевич, первый заместитель председателя Госпогранкомитета Беларуси:
Это же, наверное, кому-то не нравится. Даже преподносят, пытаются как-то демонизировать, что здесь, в Беларуси, все совершенно плохо.

Белорусский безвиз стал кошмаром для Польши? Специальный репортаж Людмилы Гладкой на СТВ уже 15 февраля-7

Фабрика смерти на границе – сколько еще Варшава будет продолжать политику уничтожения беженцев? Почему, когда руки по локоть в крови, европейская демократия молчит?

Белорусский безвиз стал кошмаром для Польши? Специальный репортаж Людмилы Гладкой на СТВ уже 15 февраля-10

Игорь Буткевич:
Жизнь и здоровье людей тех пограничников, которые находятся на сопредельной территории, совершенно не волнуют.

Белорусский безвиз стал кошмаром для Польши? Специальный репортаж Людмилы Гладкой на СТВ уже 15 февраля-13

А также вооружение и провокации на границе – чего добиваются польские власти? Смотрите специальный репортаж Людмилы Гладкой.

Некабинетный разговор – завтра, 15 февраля, в 13:45 на СТВ.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Людмила Гладкая # Игорь Буткевич # Фотофакт

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