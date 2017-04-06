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Белорусские врачи успешно освоили новую технологию при операциях на сердце у детей

06 апреля 2017 13:11
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Новости Беларуси. Белорусские врачи успешно освоили новую технологию при операциях на сердце у детей. Речь идет об использовании аллоперикарда. Это донорский биологический материал в криоконсервированном состоянии. Попросту говоря, это замороженная сердечная ткань.

Метод уникальный и до этого он не описан в научной литературе. Благодаря ему уже оказана помощь 20 белорусам. Самому младшему из пациентов год. Технология может быть применена для хирургического лечения всех видов врожденных пороков сердца.

Белорусские врачи успешно освоили новую технологию при операциях на сердце у детей-1

Юрий Линник, врач-кардиохирург отделения детской кардиохирургии ГУ «РНПЦ детской хирургии»:
Уникальность методики, которую мы предлагаем на сегодняшний день, заключается в том, что к ее консервации донорский аллоперикард еще никто никогда не подвергал. Перед тем, как эта методика перешла в клиническую практику, она достаточно долго исследовалась в эксперименте, в том числе с подопытными животными, для того, чтобы убедиться в безопасности этой методики. Никакого отторжения, никаких аневризматических изменений, инфекционных осложнений ни у одного пациента мы не обнаружили.

Хирурги уверены в перспективности технологии. Прежде всего благодаря преимуществам этого метода. Такой вид пересадочного материала уменьшает иммунную реакцию и снижает риск повторных операций.

# общество # Медицина # Юрий Линник

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