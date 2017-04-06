Новости Беларуси. Белорусские врачи успешно освоили новую технологию при операциях на сердце у детей. Речь идет об использовании аллоперикарда. Это донорский биологический материал в криоконсервированном состоянии. Попросту говоря, это замороженная сердечная ткань.

Метод уникальный и до этого он не описан в научной литературе. Благодаря ему уже оказана помощь 20 белорусам. Самому младшему из пациентов год. Технология может быть применена для хирургического лечения всех видов врожденных пороков сердца.