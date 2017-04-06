Новости Беларуси. Белорусские врачи успешно освоили новую технологию при операциях на сердце у детей. Речь идет об использовании аллоперикарда. Это донорский биологический материал в криоконсервированном состоянии. Попросту говоря, это замороженная сердечная ткань.
Метод уникальный и до этого он не описан в научной литературе. Благодаря ему уже оказана помощь 20 белорусам. Самому младшему из пациентов год. Технология может быть применена для хирургического лечения всех видов врожденных пороков сердца.
Юрий Линник, врач-кардиохирург отделения детской кардиохирургии ГУ «РНПЦ детской хирургии»:
Уникальность методики, которую мы предлагаем на сегодняшний день, заключается в том, что к ее консервации донорский аллоперикард еще никто никогда не подвергал. Перед тем, как эта методика перешла в клиническую практику, она достаточно долго исследовалась в эксперименте, в том числе с подопытными животными, для того, чтобы убедиться в безопасности этой методики. Никакого отторжения, никаких аневризматических изменений, инфекционных осложнений ни у одного пациента мы не обнаружили.
Хирурги уверены в перспективности технологии. Прежде всего благодаря преимуществам этого метода. Такой вид пересадочного материала уменьшает иммунную реакцию и снижает риск повторных операций.