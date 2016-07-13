Белорусские врачи провели уникальную операцию: лечение онкологии с помощью биоклеточной технологии

Новости Беларуси. Белорусские врачи провели уникальную в мировой практике операцию. О том, что она сделана успешно, объявили только сегодня, когда точно стало понятно: спасена человеческая жизнь.

Рак легких последней стадии.

Такой диагноз пациенту ставили 4 месяца назад. Теперь он идёт на поправку. Всего мужчине было сделано четыре операции. Главное достижение – медикам удалось протезировать трахею.

Врачи использовали донорский орган, очистили его.

У пациента взяли стволовые клетки и в лабораторных условиях вырастили 20 миллионов его копий. Затем их заселили в протез, прорастили сосуды, и он успешно прижился в организме. Ранее никому в мире это не удавалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Суконко, директор ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова»:

Многие говорили, что тканевая инженерия – это дело будущего. Это десятки лет потребуется. Но, к счастью, мы уже готовим ещё двух больных. И мы начинаем все это внедрять. Конечно, с каждым разом придумывая что-то новое.

Анатолий Хлопков:

Врачам я в первую очередь благодарен, что согласились, поверили в меня. Операция практически была очень сложная.