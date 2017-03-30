Белорусские военные летчики готовятся к Международным армейским играм-2017

Новости Беларуси. Белорусские экипажи винтокрылых машин готовятся к Международным армейским играм. В 2017 году одна из самых зрелищных дисциплин состязаний – Авиадартс – пройдет в Китае. Наши пилоты выступят на новых вертолетах Ми-8. От своего предшественника машина отличается улучшенными летными характеристиками. Боевое применение экипажи отрабатывают на полигоне «Осиповичский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа состязаний включает в себя несколько этапов: разведка, применение авиационных средств поражения, физическая подготовка. Так что условия тренировок будут усложняться новыми огневыми задачами.

В 2016 году белорусские экипажи привезли серебро, уступив лишь хозяевам турнира – россиянам. В нынешнем году рассчитывают улучшить результат.