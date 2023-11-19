Белорусские учёные разрабатывают новую роботизированную систему доения

Новости Беларуси. За три десятилетия сельское хозяйство страны сделало настоящий прорыв – во многом благодаря науке и технологиям. И вот еще одна – от НАН Беларуси: новая роботизированная система доения для ферм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она позволит увеличить продуктивность животных и решить кадровый вопрос.

Программно-аппаратный комплекс уже проверяют в работе в некоторых хозяйствах. Он позволяет отслеживать физическое состояние всего поголовья. Ну а чтобы оно было высокоудойным, здесь приоритет селекционной работе. Новыми звездами отечественного молочного скотоводства должны стать огненно‑рыжие буренки. Исконно белорусскую породу ожидает перерождение.

Петр Казакевич, заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:

Второй уход – над этим активно работаем, но это задача не быстрая – раньше она решалась в течение 30 лет, сегодня мы постараемся ее решить в течение ближайших 10 лет. Сегодня именно благодаря породе Голштин мы производим молоко и имеем очень приличные объемы – под 55 % молочной продукции страна поставляет на экспорт.

Ученые также работают в области селекции растений и землепользования. Разработана система комбинированной обработки почвы в севообороте. Она позволяет более оперативно выполнять все технологические процессы, что снижает расход топлива до 25 %.