Белорусские таможенники отмечают свой профессиональный праздник

Накануне в Государственном таможенном комитете подвели итоги работы за прошлый год. План сбора доходов в бюджет выполнен более чем на 102%.Улучшилась техническая оснащенность ведомства, и теперь таможенная документация оформляется быстрее, что вовсе не сказывается на ее качестве. Главным подспорьем в наступившем году должна стать система электронного декларирования. Благодаря активной работе над инфраструктурой введены в действие пункты пропуска международного уровня - "Каменный Лог", "Новая Гута", "Козловичи" и "Варшавский мост". Однако и эти показатели пообещали улучшить, тем более что ключевые позиции уже определены.