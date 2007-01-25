Пособия на детей будут увеличены

В Беларуси в ближайшее время будут увеличены единовременные пособия семьям, воспитывающим детей.Это предусмотрено, поступившим в Палату представителей, законопроектом о внесении поправок в соответствующий закон. Так, при рождении первого ребенка выплата составит 5 бюджетов прожиточного минимума, а при рождении последующих детей - 7 бюджетов прожиточного минимума.

В первом случае эта сумма будет эквивалентна приблизительно четыремстам долларам США, во втором - пятистам пятидесяти долларам, уточнили в Палате Представителей.