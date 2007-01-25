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Пособия на детей будут увеличены

25 января 2007 15:48
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В Беларуси в ближайшее время будут увеличены единовременные пособия семьям, воспитывающим детей.Это предусмотрено, поступившим в Палату представителей, законопроектом о внесении поправок в соответствующий закон. Так, при рождении первого ребенка выплата составит 5 бюджетов прожиточного минимума, а при  рождении  последующих детей - 7 бюджетов прожиточного минимума.
В первом случае эта сумма будет эквивалентна приблизительно четыремстам  долларам США, во втором - пятистам пятидесяти долларам, уточнили в Палате Представителей.
# общество

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