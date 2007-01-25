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Министерство образования Беларуси создает университетскую биржу инноваций

25 января 2007 12:09
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По словам специалистов, биржа будет представлять собой Интернет-площадку, посетители которой смогут ознакомиться с коммерческими предложениями белорусских вузов в области научно-технической продукции и сопутствующих услуг. Нововведение позволит также организовать онлайн-взаимодействие между разработчиками товара и его потенциальными потребителями вплоть до подготовки и согласования договора о поставке продукции, оказании услуг либо проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В настоящее время идет наполнение сайта, уточнили в министерстве.
# общество

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