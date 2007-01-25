В Беларуси изменяется порядок набора коротких номеров

Переход к новой нумерации произойдет 31 марта нынешнего года, когда ко всем номерам экстренных служб <01>, <02>, <03>, <04> в начале добавится цифра <1>.Кроме того, изменятся все другие двух- и трехзначные номера. Вместо первого ноля будет единица. А в 2008 году связисты планируют отказаться от традиционной <8> при выходе в междугородную или международную сеть. Таким образом звонить мы будем уже по мировым стандартам. "Это один из шагов по интеграции Республики Беларусь в мировое информационное пространство. В первую очередь, это нужно для удобства пользования абонентов и также это необходимо для расширения перечня справочно-информационных услуг", - отметил начальник управления электросвязи Министерства связи и информатизации Республики Беларусь Юрий Шпак.