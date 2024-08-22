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Белорусские студенты завоевали медали и Гран-при на математической олимпиаде IMC. Вот какие задачи они решали

22 августа 2024 12:03
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Золотые умники и умницы. Пять медалей и Гран-при завоевали студенты факультета прикладной математики и информатики БГУ на Международной математической олимпиаде IMC-2024. Она прошла в болгарском городе Благоевград. За победу боролись 78 команд из 43 стран. О подготовке, состязаниях и триумфе белорусов поговорили с гостями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Максим Васьковский, заведующий кафедрой высшей математики факультета прикладной математики и информатики БГУ, доктор физико-математических наук, профессор, и Кирилл Сиволап, студент 2-го курса факультета прикладной математики и информатики БГУ.

Юрий Царев, ведущий:
Какие задания были на олимпиаде?

Белорусские студенты завоевали медали и Гран-при на математической олимпиаде IMC. Вот какие задачи они решали-2

Максим Васьковский, заведующий кафедрой высшей математики факультета прикладной математики и информатики БГУ, доктор физико-математических наук, профессор:
Если серьезно, то проблематично сейчас привести какую-то конкретную формулировку задачи из последней олимпиады, потому что даже понимание этих формулировок требует хорошей прочной базы подготовки по математике, уровня вузов, физико-математических факультетов. Хотелось бы отметить, что задачи на IMC упорядочены по сложности. Последние задачи требуют не только большого таланта со стороны студентов, но и осведомленности в области самых последних научных исследований. Например, в этом году задача под номером 10 была из области задач теории чисел, там фигурировало очень современное, недавно введенное понятие почти простого числа, его очень глубокие и тонкие связи с числами Ферма.

Подробности в видео.

# Белорусская наука # Юрий Царёв # Екатерина Яцкевич # Александра Каштанова

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