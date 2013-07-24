Белорусские школьники вернулись с международной олимпиады школьников по информатике с золотом, бронзой и серебром

Новости Беларуси. Золото, серебро и две бронзы. Именно с такими наградами вернулись белорусские школьники из Австралии. И это не спорт, а 25-я международная олимпиада школьников по информатике. В итоге, третье общекомандное место. Впереди только школьники из Китая и России. Конкуренция была серьезная — 300 юных программистов из 78 стран.

К слову, один из наших призеров - ученик сельской школы. Что еще раз доказывает высокий уровень образования даже в белорусской глубинке.

Призёр международной олимпиады школьников по информатике Константин Вильчевский первым делом по приезду домой встретился со своей учительницей. Ведь это их общий успех, во время подготовки они вмемежсте провели за компьютером не один час. А сегодня Костя - уже гордость всего посёлка. Он доказал что знания, полученные в небольшой сельской школе ничуть не хуже, чем в знаменитых европейских и американских колледжах.

Галина Цыбулько, учитель информатики Заболоцкой средней школы:

Я думаю, что не зря у нас сделали ремонт, когда строили агрогородок. Оборудование новое, новый компьютерный класс установили. Ну и, конечно, программы, которые помогают работать.

К своему успеху Константин шёл не один год. Уже в младших классах родители, к слову, учителя, заметили тягу сына к математике. Сложные задачи и головоломки парень решал быстрее своих сверстников. Когда же в школе появилась информатика, Костя не отходил от компьютера. К первой олимпиаде его подготовил отец.

Юрий Вильчевский, отец:

Уже в 5 классе были, четвёртое место заняли. Потом постепенно взяли диплом на районе. В 7-м классе на области, в 8-м на области. 9,10,11 класс уже стабильно выступали на республике. В 10-м диплом первой степени, вот с той поры и началась вся эта эпопея.

К своему главному испытанию, международной олимпиаде в Австралии, Константин усиленно готовился несколько месяцев. В семье его поддерживали все. Оттого, видимо, и высокий результат. Куда сложнее было адаптироваться к экзотическому климату.

Константин Вильчевский, призёр международной олимпиады по информатике:

Мы приехали утром и, конечно, хотелось спать после 20-часового перелёта. Но мы держались до вечера, не спали, чтобы нормально адаптироваться.

В Австралии собрались более 300 сильнейших юных программистов со всего мира. Соперничать с ними, признаётся Константин, было не просто, приходилось сражаться за каждый балл.

Константин Вильчевский, призёр международной олимпиады по информатике:

Моя установка хорошо - выступить за Беларусь и бороться за каждый балл, который я мог собрать.

Сегодня Костя все свои знания старается передать младшему брату. Эдуард уже делает первые шаги в информатике. Они вместе решают задачи, пишут программы.

Эдуард Вильчевский, брат:

Хочу тоже заниматься, решать программы разные сложные. Ну и перегнать Константина.

Бронзовая медаль на олимпиаде для Константина Вильчевского открыла двери в ведущие ВУЗы мира, но парень выбрал Белорусский государственный университет. В планах будущего программиста - отстаивать интересы своей страны уже на международных студенческих олимпиадах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.