Белорусские разработчики совместно с коллегами из России продолжают работу над программой «Союзный тепловизор»

Новости Беларуси. Научная модернизация в рамках Союзного государства. Отечественные разработчики совместно с коллегами из России продолжают работу над программой «Союзный тепловизор». Уже несколько лет производятся оптико-электронные системы, которые преобразуют тепловое излучение от различных предметов в изображение на экране. Таким образом можно выявить попытки перевезти запрещенные вещества на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Ковальчук, генеральный директор научно-производственного холдинга точного машиностроения:

Датчик реагирует и таможенники сразу определяют. Большая помощь именно в этом, потому что это невозможно определить обычным способом. Оно сложнейшее, оно обеспечивает точность, и эта элементная база нужна как в гражданских условиях, так и для обеспечения обороноспособности Союзного государства.