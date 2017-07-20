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Белорусские полярники отправятся в Антарктиду в декабре 2017 года

20 июля 2017 07:10
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Новости Беларуси. Белорусские полярники начали подготовку к юбилейной десятой антарктической экспедиции. В начале августа начнется подбор команды, которая в составе шестерых человек уже в декабре 2017 года отправится работать на самый холодный континент планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские полярники отправятся в Антарктиду в декабре 2017 года-1

Конкурс в группу – как в престижные вузы – 4 человека на место. Кандидатам предстоит пройти психологические тестирования, медицинское обследование, проверку на профпригодность. Отметим, что большую логистическую поддержку нашим полярникам оказывают российские коллеги. Итоги совместной работы они подводят в эти дни на межведомственном заседании в Минске.

Белорусские полярники отправятся в Антарктиду в декабре 2017 года-3

Алексей Гайдашов, руководитель белорусской экспедиции в Антарктиду:
Следующим этапом в этом году идет в том числе и лабораторно-жилая секция, которая уже будет представлять собой мини-лабораторию, жилое помещение для специалистов. Мы планируем, что это будет специалист по физике атмосферы – изучение аэрозольного газа в составе атмосферы, изучение озонового слоя. Размещаться будет в приборной базе, со всеми своими приборами.

Развитие антарктической станции позволит нашим полярникам вести непрерывную научную деятельности в Антарктиде в ближайшем будущем. Это значительно уменьшит издержки на подготовку экспедиции.

# общество # Фотофакт # Алексей Гайдашов # Антарктида

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