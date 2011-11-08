Белорусские писатели отправились в тур по стране, чтобы набраться впечатлений для будущих произведений и обсудить с читателями проблемы и перспективы отечественной литературы

Новости Беларуси, Минская область. Жизни на бумаге сегодня они предпочли реальную. 7 утра, а белорусские писатели едут в народ. Место встречи – Минская область. Несмотря на то, что многие отсюда родом, в лицо узнают не всегда.

Екатерина Хадасевич-Лисовая, прозаик, член Союза писателей Беларуси:

Пообщаться с людьми, узнать, знают ли они белорусских писателей. И дополнительная возможность прорекламировать себя.

Литературный пиар начинается с кадетского училища.

Взводы вместо классов, военная форма вместо джинсов.

И если мобильные телефоны здесь запрещены, то книги наоборот – приветствуются.

В училище даже собственная библиотека. Первый вопрос от писателей – «знают ли кадеты современных белорусских авторов».

Общаясь с кадетами, он и сам вспомнил службу. Тогда Ганад Чарказян вел дневник. Воспоминания уместились в шести общих тетрадях, которые впоследствии стали книгами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ганад Чарказян, поэт, член Союза писателей Беларуси:

Здорово, что уже в таком возрасте есть ориентир на защиту своей Родины.

Чтобы проверить сколько, что именно и, главное, кого читают, писатели отправились в библиотеку.

Некоторым в книжных прятках удалось отыскать свое издание.

Большинству авторов повезло меньше: вместо собственных книг на полках красуются российские. Они, говорят библиотекари, более популярны. Привлекает раскрученный бренд. И не важно, что содержание зачастую остается в эпилоге.

Анна Миклашевич, поэт, член Союза писателей Беларуси:

Многа творцаў, якія добра пішуць. На жаль, ім надаецца меньш увагі, чым расійскім, таму што яны больш раскручаныя. Хацелася, каб да нашага чатача даходзілі і рэклама, і сустрэчы з нашымі пісьменнікамі.

Вопрос об узнаваемости писатели поставили и на встрече с коллегами местного литературного объединения.

Мнения разделились. Одни говорят, что их мало рекламируют, другие считают, что пиаром нужно заниматься лично. Но в одном авторы едины: белорусской литературе нужно возвращать прежнюю славу, и здесь на первый план выходит именно качество литературного продукта.

Владимир Наумович, член президиума Союза писателей Беларуси:

Вярнуць кнігу чытачу, вярнуць яркія творы. А дух націі, дух народа вышэй усяго.

На дух же самих авторов больше влияла экскурсия. Книги с автографами оставляли и в кадетском училище, и в физкультурно-оздоровительном комплексе.

А вот что писатели захотели забрать с собой, так это творение Центра технического творчества молодежи.