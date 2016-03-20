Белорусские парикмахеры, визажисты и мастера ногтевого сервиса приняли участие в фестивале красоты «Невские берега»

Легендарная актриса Бриджит Бардо уверяла: «Нет тяжелее работы, чем стараться выглядеть красивой с восьми утра и до полуночи». Люди, которые выбрали красоту своей профессией, готовы к многочасовым бьюти-марафонам. Недавно команда белорусских парикмахеров, визажистов и мастеров ногтевого сервиса вернулась из Санкт-Петербурга, где прошел международный фестиваль красоты «Невские берега», сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Наталья Крылова, председатель объединения «Лига творческой молодежи»:

Любые конкурсы, которые существуют у нас, задают направление моды, когда парикмахер, будучи зрителем на площадке конкурса, либо будучи участником на конкурсной площадке, берет для себя те нюансы, которые в дальнейшем он будет презентовать для своего клиента. Это и цвет волос, форма, направление линий в прическе. Это те элементы, которыми мы будем пользоваться в повседневной жизни на своем рабочем месте.

В Питер за вдохновением на фестиваль «Невские берега» дважды в год съезжаются мастера со всей России, Европы и ближнего зарубежья. Так называемый «весенний призыв» 2016 года собрал участников из 17 стран. Однако «Невские берега» – это не просто ярмарка тщеславия. Это конкурс, признание на котором почетно.

Наталья Крылова, председатель объединения «Лига творческой молодежи»:

Это огромный форум со своей конкуренцией, своими амбициями мастеров. И говорить о том, что есть главный конкурент, будет не совсем этично по отношению к другим участникам, потому что площадка, состоящая из 253 представительниц и представителей номинации «Прическа новобрачной на длинных волосах», это очень большая конкуренция.

Стилисты, как и модели строго следят за весом. Однако из фестиваля в Петербурге белорусская команда вернулась изрядно потяжелевшая – от призов. 57 наград от I по V места и главный трофей конкурса – командный кубок за первое место. Юные призеры конкурса признаются: победа на «Невских берегах» – это большой шаг на пути к успешной карьере.

Вячеслав Круглик, парикмахер-визажист, многократный призер конкурса «Невские берега»:

Чтобы оставаться в движении (что, мне кажется, самое важное), нужно стараться подходить к этому творчеству со всех форматов: и салонная работа должна быть, и работа с клиентами, и посещение семинаров, участие в конкурсах. Человек, как спортсмен, чтобы поддерживать свою работу на высоком, качественном уровне, должен постоянно подпитывать, постоянно держать себя в форме.

Заметим, что шикарные конкурсы красоты с показами и целыми дворцами на головах у моделей, залитые лаком для волос, – вовсе не оторванные от реальной жизни события. Несмотря на утрированность вплоть до гротеска, высокая мода задает тон уличной. Участница «Невских берегов» и чемпионка Европы по ногтевому дизайну Вероника Квятковская делится с белорусками тенденциями натурального весеннего маникюра.

Вероника Квятковская, чемпион Европы по ногтевому дизайну:

Отошла тенденция, когда красят ногти разными цветами. Все ушло в еще более минимальное – это однотон. И даже не украшают сейчас ни стразами, ни перьями, ничем. Французский маникюр – это классика, оно никогда не выйдет из моды.

Уже следующий фестиваль «Невские берега» пройдет в Санкт-Петербурге этой осенью. Но белорусской сборной уже не до этого: пора двигаться вперед. А впереди – путешествие в Сеул на чемпионат мира по парикмахерскому искусству. А значит новые победы и тренировки. Чтобы делать клиенток красивыми «с восьми утра и до полуночи».