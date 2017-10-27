Белорусские и российские правоохранители вместе смогут минимизировать вред от незаконного оборота наркотиков

Новости Беларуси. Беларусь и Россия совместными усилиями смогут минимизировать вред от незаконного оборота наркотиков. Работа будет вестись по всем направлениям – от пресечения ввоза психотропных веществ до выявления и привлечения к уголовной ответственности виновных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси уже удалось переломить ситуацию в сфере распространения наркотиков и поставить заслон спайсам.

Виктор Гринь, заместитель генерального прокурора Российской Федерации:

На коллегии мы сегодня обсудили результаты совместной деятельности белорусской стороны и российской по противодействию этому злу. Принят ряд мер. Мы их сейчас обобщим, создана специальная рабочая группа, которая отработает, наметит мероприятия по противодействию.