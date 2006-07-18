Белорусская вычислительная техника шагнула вперед. И далеко

"В Беларуси существует серьезная наука в области информационных технологий. Возможно взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество", - заявили члены итальянской делегации после посещения Объединенного института проблем информатики НАН.

Генеральный директор института Сергей Абламейко и итальянские гости быстро нашли и общий язык, и общий интерес. Белорусским ученым есть что рассказать. Гордость ОИПИ - семейство суперкомпьютеров СКИФ. Для итальянцев было открытием, что наша вычислительная техника осуществляет удаленный доступ, посредством чего белорусские предприятия могут производить расчеты трехмерных моделей. Так был создан турбокомпрессор для дизельных двигателей, что позволило вывести их на европейский уровень и освоить серийный выпуск.

Одно из направлений работы института - виртуализация и интерпретация цифровых карт, а также обработка данных дистанционного зондирования земли.

Директор крупнейшей в Италии государственной фирмы в области высоких технологий господин Эдоардо Нардуцци высоко оценил уровень наших программистов и считает возможным задействовать их в совместных проектах. "Сектор информационных технологий в Италии переживает преобразование и предусматривает размещение заказов за пределами ЕС", - отметил генеральный директор ОАО "Лациоматика" Эдоардо Нардуцци.

Наши специалисты уже приглашены на международный форум по высоким технологиям в Рим, достигнута договоренность о стажировке наших специалистов в Италии. До конца года планируется осуществить визит в Беларусь 15-20 итальянских фирм для изучения возможностей и перспектив сотрудничества.

