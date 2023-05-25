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Белорусская правительственная делегация встретится с губернатором Мурманской области

25 мая 2023 08:57
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Правительственная делегация Беларуси с трехдневным рабочим визитом в Российской Федерации. График насыщенный, предыдущий день прошел в Петрозаводске, 25 и 26 мая – в Мурманске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запланированы переговоры с губернатором и руководством города, встреча с деловыми кругами. Завершит визит заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и этого региона России.  

Белорусская правительственная делегация встретится с губернатором Мурманской области-1

Наш ежегодный товарооборот превышает 100 миллионов долларов, но стороны могут больше. На это обращал внимание Президент во время встречи с губернатором области Андреем Чибисом в сентябре 2022 года в Минске.  

Белорусская правительственная делегация встретится с губернатором Мурманской области-4

Задача – выровнять дисбаланс в торговле. Например, российские горно-обогатительные компании заинтересованы в продукции БелАЗа, известно также намерение продолжить поставки электротранспорта «Белкоммунмаша». Минский автомобильный завод специально для таких регионов России выпустил автобус в так называемой северной комплектации. Одно из важнейших направлений взаимодействия для Мурманска – продовольственная безопасность. Ведь климат там суровый: больше месяца длится полярная ночь.  

# Беларусь-Россия # общество # Андрей Чибис # Фотофакт

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