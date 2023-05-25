Белорусская правительственная делегация встретится с губернатором Мурманской области

Правительственная делегация Беларуси с трехдневным рабочим визитом в Российской Федерации. График насыщенный, предыдущий день прошел в Петрозаводске, 25 и 26 мая – в Мурманске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запланированы переговоры с губернатором и руководством города, встреча с деловыми кругами. Завершит визит заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и этого региона России.

Наш ежегодный товарооборот превышает 100 миллионов долларов, но стороны могут больше. На это обращал внимание Президент во время встречи с губернатором области Андреем Чибисом в сентябре 2022 года в Минске.