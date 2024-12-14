Белорусская певица Светлана Шиманская представила новогоднюю песню

Основа правильного Нового года – это, конечно же, хорошее настроение. И что может его создать лучше, чем классная песня новогодняя? Поэтому начинаем пополнять свой репертуар к празднику, а поможет в этом гостья студии «Нового утра» на РТР-Беларусь певица Светлана Шиманская.

Алеся Алехнович, ведущая:

Мне кажется, самый важный подарок – это то, что вы у нас сегодня здесь, и вы с собой свое творчество принесли. Расскажите про свою новую песню.

Светлана Шиманская, певица:

Песня великолепная. Музыку к этой песне написал наш известный белорусский композитор, заслуженный деятель искусств, обладатель медали Франциска Скорины Олег Михайлович Чиркун. Уникальный композитор, уникальный человек и вообще счастливый человек, потому что со мной сотрудничают великие люди. Я очень благодарна за внимание и за то, что у нас получился такой творческий союз с Олегом Михайловичем, потому что слова к этой песне написала я.

Алеся Алехнович:

А расскажите немножечко, приоткройте тайну вот этой внутренней кухни. Когда вы сочинили текст, вы приходите к композитору, у вас уже есть какая-то идея или напутствие и вы обсуждаете как-то будущую мелодию, или вы отдаете текст и говорите: твори, как сердце скажет, я спою все.