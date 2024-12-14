Белорусская певица Светлана Шиманская представила новогоднюю песню
Основа правильного Нового года – это, конечно же, хорошее настроение. И что может его создать лучше, чем классная песня новогодняя? Поэтому начинаем пополнять свой репертуар к празднику, а поможет в этом гостья студии «Нового утра» на РТР-Беларусь певица Светлана Шиманская.
Алеся Алехнович, ведущая:
Мне кажется, самый важный подарок – это то, что вы у нас сегодня здесь, и вы с собой свое творчество принесли. Расскажите про свою новую песню.
Светлана Шиманская, певица:
Песня великолепная. Музыку к этой песне написал наш известный белорусский композитор, заслуженный деятель искусств, обладатель медали Франциска Скорины Олег Михайлович Чиркун. Уникальный композитор, уникальный человек и вообще счастливый человек, потому что со мной сотрудничают великие люди. Я очень благодарна за внимание и за то, что у нас получился такой творческий союз с Олегом Михайловичем, потому что слова к этой песне написала я.
Алеся Алехнович:
А расскажите немножечко, приоткройте тайну вот этой внутренней кухни. Когда вы сочинили текст, вы приходите к композитору, у вас уже есть какая-то идея или напутствие и вы обсуждаете как-то будущую мелодию, или вы отдаете текст и говорите: твори, как сердце скажет, я спою все.
Светлана Шиманская:
Я участвую в процессе, скажу честно. Более того, я даже где-то подсказываю, что бы мне хотелось услышать. То есть это такое сотворчество. И вообще здорово, что Олег Михайлович прислушивается к пожеланиям. Поэтому, мне кажется, получается самая лучшая песня.
Ольга Бурлакова:
Хочется задать вопрос, как вообще этот год прошел? Насколько он был плодотворным?
Светлана Шиманская:
Это великолепный был год. Он был ознаменован моей новой концертной программой «С чистого листа», которую я презентовала как раз таки в программе «Новое утро». Я вам благодарна за поддержку. И вот, дай бог, с вашей помощью и песня новогодняя найдет своего слушателя благодарного, и у нее будет тоже такая же счастливая судьба, как и у моей сольной программы «С чистого листа».
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