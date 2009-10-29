Белорусская киноиндустрия должна быть востребованной и высокодоходной отраслью

Состояние и развитие отечественного кинематографа обсуждалось на встрече Президента с гендиректором Национальной киностудии «Беларусьфильм» Владимиром Заметалиным.

Александр Лукашенко озвучил ряд задач перед отечественным кинопроизводством. Глава государства обратил внимание на эффективность расходуемых средств: вложенные в белорусское кино деньги должны окупаться.

Владимир Заметалин, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

«Президентом даны совершенно конкретные задачи, сделана определенная корректировка в плане того, что мы снимаем, в каком количестве. И самое главное — как мы снимаем. И если коротко говорить, то эта задача звучит очень просто: киностудия сегодня имеет все возможности снимать хорошее кино».

Беларусьфильм – а это 44 здания и сооружения на территории одиннадцати гектаров в центре Минска — был введен в строй в 1961 году. С того времени капитальный ремонт здесь не проводился. Постройки обветшали, перестали отвечать современным требованиям кинопроизводства, и сегодня Национальная киностудия переживает масштабную реконструкцию.

Назначая Владимира Заметалина на должность руководителя Беларусьфильма более двух лет назад, глава государства ставил задачу поднять отрасль на новый уровень. За это время на киностудии многое сделано в материальном и технологическом плане, и главное — стали больше снимать. Так, планка на нынешний год – 12 картин. Это ленты разные по жанру, лишь три из них — совместного производства, остальные — национальное кино: «Днепровский рубеж», «Снайпер», «Брестская крепость».