Президент принял с докладом губернатора Витебской области

Александр Косинец уже 11 месяцев состоит в должности руководителя самого северного региона страны.

Главе государства губернатор доложил об экономическом развитии области, проводимой им социальной и кадровой политике. Президент обратил внимание на более бережное отношение к кадрам.

Александр Лукашенко:

Излишка кадровых ресурсов у нас нет, и всегда к людям надо относиться аккуратно. Если действительно человек не хочет и не может работать, или хочет, но не может — тогда нужно принимать соответствующее решение. Но самое главное — не допустить «избиения» кадров в Витебской области. Один требовал так, другой — по-другому. Поэтому должен быть какой-то период, когда кадры или адаптируются к высоким требованиям, а требования однозначно надо повышать, что, я надеюсь, и делается в Витебской области.