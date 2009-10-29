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Президент принял с докладом губернатора Витебской области

29 октября 2009 15:35
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Александр Косинец уже 11 месяцев состоит в должности руководителя самого северного региона страны.

Главе государства губернатор доложил об экономическом развитии области, проводимой им социальной и кадровой политике. Президент обратил внимание на более бережное отношение к кадрам.

Александр Лукашенко:
Излишка кадровых ресурсов у нас нет, и всегда к людям надо относиться аккуратно. Если действительно человек не хочет и не может работать, или хочет, но не может — тогда нужно принимать соответствующее решение. Но самое главное — не допустить «избиения» кадров в Витебской области. Один требовал так, другой — по-другому. Поэтому должен быть какой-то период, когда кадры или адаптируются к высоким требованиям, а требования однозначно надо повышать, что, я надеюсь, и делается в Витебской области.

# общество # Лукашенко # общество # Лукашенко

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