Белорусская гуманитарная помощь доставлена в Эквадор – 50 тонн груза общей стоимостью почти $150 тысяч

Новости Беларуси. Белорусская гуманитарная помощь доставлена в Эквадор. На борту самолета – предметы первой необходимости для пострадавшего от землетрясения региона. Палатки, раскладные кровати и одеяла – всего 50 тонн груза общей стоимостью почти 150 тысяч долларов.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7 и 8 баллов произошло в Эквадоре 16 апреля. Природная катастрофа – сильнейшая за последние 70 лет – унесла жизни более 600 человек, 40 пропали без вести, ранения и травмы получили 12,5 тысяч жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.