Белоруска завоевала титул «Красавица Земного шара – 2023». Узнали, как ей удалось это сделать

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Никогда не поздно следовать за мечтой. В этом как никто другой уверена Наталья Мухина. В юности женщина хотела блистать на мировых подиумах, но отложила идею в долгий ящик. Отучилась на экономиста, вышла замуж, стала счастливой мамой и заботливой бабушкой, а мысль о головокружительной карьере манекенщицы не отпускала. Покорять fashion-индустрию Наталья начала недавно. Окончила академию моделинга, и началось.

Наталья Мухина, модель, обладательница титула «Красавица Земного шара – 2023»:

Этот этап женского конкурса для меня был как раскрытие себя, показать свою женственность, где-то получить уверенность. Потому что все женщины знают, что они красивые, но все-таки каждой женщине нужно еще подтверждение со стороны. Я решила поучаствовать, подготовилась и поехала.

Для конкурса красоты участницам нужно было подготовить четыре необычных образа. Фаворит Натальи – костюм, олицетворяющий птицу Феникс. Это мифологическое существо обладает уникальной способностью возрождаться из пепла. Он и принес минчанке удачу. Теперь белоруска – обладательница короны и титула «Красавица Земного шара».