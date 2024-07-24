Белкоопсоюз принимает у населения плодоовощную продукцию

Заготовку сельскохозяйственной и дикорастущей продукции ведет Белкоопсоюз. Такая деятельность – возможность получения сырья для реализации в розничной сети в свежем виде и для переработки. А еще это важная составляющая экспортного потенциала Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свой урожай можно привезти в ближайший заготовительный пункт. Всего их по стране более 760. Закупленная продукция реализуется через торговую сеть, поставляется в объекты общественного питания. Часть отправляется на переработку.

Оксана Скиндер, начальник управления заготовок Белкоопсоюза:

Вся продукция, которая закупается организациями потребительской кооперации и производится нашими сельхозпроизводителями и населением (собирается в лесах), должна соответствовать качеству. И сегодня организации потребительской кооперации гарантируют, что выпускают в обращение ранее закупленную у населения продукцию высокого качества в соответствии со всеми требованиями не только белорусского рынка, но и рынка Евразийского экономического сообщества, а также мировой тенденции.