«Белэнерго»: отключения электричества из-за ветра единичные, устраняются быстро

На данный момент восстановительные работы ведутся в четырех. Как сообщает МЧС, чрезвычайных ситуаций и происшествий из-за непогоды зафиксировано не было.

Новости Беларуси. За минувшие сутки ураган «Герварт» оставил без электроснабжения более 120 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Бурбудь, заместитель главного инженера РУП «ОДУ» ГПО «Белэнерго» Республики Беларусь:

Сейчас ситуация в энергосистеме стабильная, отключения носят характер единичных и устраняются в кратчайшие сроки. Стоит отметить, что своевременная подготовка энергоснабжающих организаций к прохождению осенне-зимнего периода позволила избежать масштабных отключений в таких сложных погодных условиях.

Во многих районах сильный порывистый ветер сохранялся и 31 октября. Дальше циклон будет медленно двигаться за пределы Беларуси.