"Белавиа" внедрит автоматизированную систему бронирования, продажи и управления грузовыми авиаперевозками в режиме онлайн

Презентация нового проекта пройдет сегодня в Минск. Применение новинки позволит повысить качество обслуживания грузовых клиентов и поможет привлечь транзитные грузопотоки через Национальный аэропорт Минск. "Белавиа" осуществляет прямые грузовые перевозки на всех своих регулярных рейсах, а также по соглашениям с авиакомпаниями принимает грузы к перевозке по всей территории России, городам Европы, Америки, Канады и Ближнего Востока.