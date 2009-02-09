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"Белавиа" внедрит автоматизированную систему бронирования, продажи и управления грузовыми авиаперевозками в режиме онлайн

09 февраля 2009 11:50
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Презентация нового проекта пройдет сегодня в Минск. Применение новинки позволит повысить качество обслуживания грузовых клиентов и поможет привлечь транзитные грузопотоки через Национальный аэропорт Минск. "Белавиа" осуществляет прямые грузовые перевозки на всех своих регулярных рейсах, а также по соглашениям с авиакомпаниями принимает грузы к перевозке по всей территории России, городам Европы, Америки, Канады и Ближнего Востока.
# общество

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