«Белавиа» объявила о переходе на зимнее расписание. По международным нормам традиционно такие изменения начинаются в последнюю субботу октября и будут они действовать до апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что поменялось? Увеличилась частота полетов по направлениям Минск – Баку и Минск – Дубай – ежедневно; Туркменбаши с 23 ноября – два рейса в неделю; Брест – Москва (Шереметьево) – четыре раза в неделю; Гомель – Москва – ежедневно (два раза в неделю во Внуково, пять в Шереметьево).