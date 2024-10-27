Прямой эфир

«Белавиа» объявила о переходе на зимнее расписание

27 октября 2024 13:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Белавиа» объявила о переходе на зимнее расписание. По международным нормам традиционно такие изменения начинаются в последнюю субботу октября и будут они действовать до апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белавиа» объявила о переходе на зимнее расписание-2

Что поменялось? Увеличилась частота полетов по направлениям Минск – Баку и Минск – Дубай – ежедневно; Туркменбаши с 23 ноября – два рейса в неделю; Брест – Москва (Шереметьево) – четыре раза в неделю; Гомель – Москва – ежедневно (два раза в неделю во Внуково, пять в Шереметьево).

# Авиасообщение

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок
27 октября 2024 11:37

В Беларуси продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок

Ребята из детских домов и социальных центров Минска окунулись в мир армейского спорта
27 октября 2024 11:19

Ребята из детских домов и социальных центров Минска окунулись в мир армейского спорта

Лукашенко: представители Запада хотят мира в Украине, но они не могут надавить на Зеленского
27 октября 2024 10:41

Лукашенко: представители Запада хотят мира в Украине, но они не могут надавить на Зеленского