Ребята из детских домов и социальных центров Минска окунулись в мир армейского спорта

Проверить себя на умение работать в команде, ловкость и выносливость. Ребята из детских домов и социальных центров столицы окунулись в мир армейского спорта. Спортивный комитет Вооруженных Сил Беларуси подготовил для ребят насыщенную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже традиционно физкультурный праздник прошел в Дворце спорта «Уручье». В нем приняли участие более 30 ребят разных возрастов. Участники разделились на команды и соревновались в спортивных и подвижных играх. Воспитанники детских учреждений получили не только яркие впечатления от праздника, но и разнообразные подарки: дипломы, кубки и сладкие сюрпризы.

Мирэль Гинодман, воспитанница социально-педагогического центра Ленинского района Минска:

Мы сюда ездим уже второй раз. Очень нравится. Устраивают хорошие мероприятия. Спортивные мероприятия сплачивают. Показывают, что человек может работать в команде.

Вадим Белоусов, заместитель командира спортивной роты по идеологической работе Спортивного комитета Вооруженных сил Беларуси:

В наших мероприятиях принимают участие армейские спортсмены, которые на протяжении многих лет завоевывают медали и куют победы, и они могут продемонстрировать представителям из детских домов свой жизненный опыт, багаж знаний и поделиться своими ценностями.