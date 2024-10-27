Лукашенко: представители Запада хотят мира в Украине, но они не могут надавить на Зеленского

Интересы народа у правящих элит на Западе давно стали второстепенными. Их политика заводит в тупик целые народы. Выход из ситуации, конечно, есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопрос сложный. Все говорят так или иначе по поводу украинского кризиса. Ваш прогноз, когда и как он может быть завершен?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас это уже зависит не столько от коллективного Запада, сколько от самого Владимира Зеленского. Это уже такой маленький поворот. Почему? Потому что, недавно встречаясь с представителями Запада, я понял, что они хотят мира. Но они не могут надавить на Зеленского, потому что было обещано, что давления не будет, будет всяческая поддержка.

Совсем, что ли, свой народ не жалко?

Ему плевать на это, исходя из его поведения. Хотя так подумаешь, я же его хорошо и до этого знал, неглупый человек. Но, видимо, амбиции у него возымели место, но это не место для амбиций. Поэтому действительно не жалко. Но ситуация меняется каждый день. И уже беспокоит то, что Россия может всех послать. На земле ситуация изменилась.

Россиянам, конечно, непросто. Убиваем друг друга, ни к чему. А на основной линии фронта, вы же знаете, там подвижки очень серьезные. Эта путинская стратегия и военных «степ-бай-степ»: шаг за шагом, спокойно продвигаться, она возымела действия. И в Донбассе линия фронта смещается на запад, и там не так просто. Поэтому отсюда и лозунги Зеленского, которые он называет планом победы, потому что серьезная ситуация на фронте.