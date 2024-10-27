В Беларуси продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок

Высокое качество и приятные цены. В стране продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок. Только в столице сегодня работают более сотни точек во всех районах города. Самый крупный базар по традиции развернулся у «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сюда приехали производители, дачники и фермеры со всех регионов страны. На прилавках все дары урожайной осени: от яблок и винограда до картофеля и капусты. Но торгуют не только овощами и фруктами. Здесь также мед, мясные и молочные изделия, ягоды, орехи и многое другое. Цены на многие позиции значительно ниже, чем в магазинах. Желающих закупиться качественной и полезной продукцией немало.

На ярмарке очень большой выбор, свежие овощи, фрукты. Мы купили виноград, брокколи. Хорошие цены. Я люблю именно этот сорт яблок, а в магазинах таких нет.