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В Беларуси продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок

27 октября 2024 11:37
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Высокое качество и приятные цены. В стране продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок. Только в столице сегодня работают более сотни точек во всех районах города. Самый крупный базар по традиции развернулся у «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок-2

Сюда приехали производители, дачники и фермеры со всех регионов страны. На прилавках все дары урожайной осени: от яблок и винограда до картофеля и капусты. Но торгуют не только овощами и фруктами. Здесь также мед, мясные и молочные изделия, ягоды, орехи и многое другое. Цены на многие позиции значительно ниже, чем в магазинах. Желающих закупиться качественной и полезной продукцией немало.

В Беларуси продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок-4

На ярмарке очень большой выбор, свежие овощи, фрукты. Мы купили виноград, брокколи. Хорошие цены.

Я люблю именно этот сорт яблок, а в магазинах таких нет.

В Беларуси продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок-6

При условии хорошей погоды сезон ярмарок продлится до начала зимы. Узнать о времени и месте проведения очередного сельхозбазара можно на сайтах Мингорисполкома и администраций районов.

# Ярмарки в Минске

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