Новости Беларуси. Беларусь прекратит импорт электроэнергии с 2018 года. Об этом заявил министр профильного ведомства Владимир Потупчик.

Закрыть внутренние потребности позволит введение первого блока БелАЭС, а также масштабная модернизация предприятий отрасли. Благодаря этому выработка собственной энергии стала гораздо выгоднее, чем ее импорт. Более того, в рамках формирования общего энергетического рынка ЕАЭС перед страной открываются хорошие возможности экспортных поставок электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Потупчик, министр энергетики Республики Беларусь:

Конкурентная способность белорусской электроэнергии растет. Для сравнения я вам скажу, что на сегодняшний день такие же, как в России тарифы на внутреннем рынке мы сможем обеспечить по цене газа для белорусских энергетиков в 1,9 раза выше, чем для российских.