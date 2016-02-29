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Беларусь прекратит импорт электроэнергии с 2018 года

29 февраля 2016 06:31
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Новости Беларуси. Беларусь прекратит импорт электроэнергии с 2018 года. Об этом заявил министр профильного ведомства Владимир Потупчик.

Закрыть внутренние потребности позволит введение первого блока БелАЭС, а также масштабная модернизация предприятий отрасли. Благодаря этому выработка собственной энергии стала гораздо выгоднее, чем ее импорт. Более того, в рамках формирования общего энергетического рынка ЕАЭС перед страной открываются хорошие возможности экспортных поставок электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Потупчик, министр энергетики Республики Беларусь:
Конкурентная способность белорусской электроэнергии растет. Для сравнения я вам скажу, что на сегодняшний день такие же, как в России тарифы на внутреннем рынке мы сможем обеспечить по цене газа для белорусских энергетиков в 1,9 раза выше, чем для российских.

# общество # Государственная политика в области энергетики # Владимир Потупчик

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