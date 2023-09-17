Беларусь празднует День народного единства – вот что спикеры и жители говорят о будущем страны

Новости Беларуси. Третий год подряд в нашей стране отмечают праздник – День народного единства. Он напоминает, как важно быть вместе не только в борьбе за свои ценности, но и в созидании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверии торжества по стране прошли акции, призванные сплотить людей и вместе определить будущее Беларуси.

Спикеры приезжали в трудовые коллективы. Чтобы услышать и дать возможность высказаться тем, кто неравнодушен к судьбе своей страны. Говорили об идеологии белорусской государственности, задачах политических партий в развитии государства и гражданского общества, вызовах и угрозах, достижениях суверенной Беларуси. Диалог всегда получался живым. Как это было? Вспомним.

Ольга Шилько, заместитель директора по научной работе Минского областного краеведческого музея:

18 лет город Молодечно принадлежал польскому государству. Беларусь в эту эпоху стала сырьевым придатком. В городах и местечках, которые относились к Западной Беларуси, сейчас можно встретить название улиц «17 сентября». Дата имеет свое историческое значение. В том числе в городе Молодечно есть такая улица.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Мы приезжаем к аудитории любой – на государственные предприятия, учебные аудитории, ждем любые вопросы, отвечаем на эти вопросы. Ищем на них совместные ответы, что тоже очень важно.