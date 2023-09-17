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Важнейшая веха в истории нации. Президент поздравил белорусов с Днём народного единства

17 сентября 2023 07:31
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Новости Беларуси. Значимая для всей страны и каждого белоруса в отдельности дата – 17 сентября отмечаем День народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совсем еще молодой государственный праздник, который стал напоминанием о самодостаточности белорусской нации и незыблемости нашей государственности, уже приобрел народную любовь. Сегодня белорусы демонстрируют всему миру свою сплоченность и единство взглядов в выборе пути развития своей страны.

С Днем народного единства соотечественников поздравил глава государства, отметив, что белорусы научились быть заодно не только в борьбе, но и в созидании, и наша общая задача – через диалог и взаимопонимание приумножать потенциал и славу родной земли.

Важнейшая веха в истории нации. Президент поздравил белорусов с Днём народного единства-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этот праздник обращает нас к знаменательной дате, ставшей важнейшей вехой в истории белорусской нации, которая, пройдя сквозь боль и испытания, обрела государственность, суверенитет и мировое признание. События 17 сентября 1939 года заложили прочный фундамент для достижений и успехов современной Беларуси, предопределили ее дальнейший путь развития. В основе нашей сплоченности – верность памяти предков, богатое культурное наследие, стойкость и трудолюбие, близкие каждому из нас традиционные ценности.

# День народного единства # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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