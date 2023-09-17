Важнейшая веха в истории нации. Президент поздравил белорусов с Днём народного единства

Новости Беларуси. Значимая для всей страны и каждого белоруса в отдельности дата – 17 сентября отмечаем День народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совсем еще молодой государственный праздник, который стал напоминанием о самодостаточности белорусской нации и незыблемости нашей государственности, уже приобрел народную любовь. Сегодня белорусы демонстрируют всему миру свою сплоченность и единство взглядов в выборе пути развития своей страны.

С Днем народного единства соотечественников поздравил глава государства, отметив, что белорусы научились быть заодно не только в борьбе, но и в созидании, и наша общая задача – через диалог и взаимопонимание приумножать потенциал и славу родной земли.