Добежать до Рио-де-Жанейро: Velcom проводит благотворительную акцию в помощь детям-инвалидам

Новости Беларуси. Километры помощи – по всей стране. Тысячи неравнодушных белорусов принимают участие в благотворительном забеге. Дистанции, которые преодолеют участники этой акции, конвертируются в реальные белорусские рубли и будут направлены в помощь нуждающимся детям. О необычной пробежке с пользой не только для здоровья расскажет корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Обменять свою спортивную подготовку на помощь больным детям компания Velcom предлагает уже во второй раз. В прошлом году такая необычная акция собрала тысячи участников, которые все вместе пробежали 9 ,7 тысяч километров. Это расстояние, как от Минска до Гаваны. На этот раз планы бегунов иначе как олимпийскими не назовешь.

Вячеслав Смирнов, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании Velcom:

В этом году мы призвали всех белорусов пробежать до Рио-де-Жанейро – 11 тысяч километров. Очень символично, потому что в этом году там пройдут Олимпийские игры. Мы призвали всех белорусов пробежать благотворительные километры, зафиксировать из при помощи любого фитнес-трекера на смартфоне и выложить в социальные сети. Компания Velcom посчитает все благотворительные километры и переведет их по курсу 1 км – 20 тысяч белорусских рублей.

Акция #velcombegom стартовала уже вчера. В столице дистанцию в 5 километров решили преодолеть внушительной компанией – около 300 бегунов. Не такое большое для опытных марафонцев расстояние, но очень важное для воспитанников Ивенецкого дома–интерната. Именно туда будут перечислены заработанные бегом деньги. Кстати, сами ребята из интерната в стороне не остались.

Татьяна Упит, воспитанница Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития:

Мы собираем себе на спортивную площадку, чтобы заниматься спортом. Мы очень любим заниматься спортом.

Елена Петрашкевич, директор Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития:

Я думаю, все ребята будут довольны, они будут иметь такую красивую новую площадку и будут на ней заниматься.

Очередь у своеобразного обменного пункта не заканчивается: те, кто уже справился с забегом, спешат превратить километры в помощь для детей.

Валентин, участник акции #velcombegom:

Очень важно. Мы, те люди, которым нравится бегать, осознанно помогаем. Помогаем теми вещами, которые нам нравятся. Я считаю, что это правильно. Молодец Velcom, что делает такие вещи, такие пробеги. Здоров, аплодисменты им!

Акция завершится уже сегодня в полночь. Все, что нужно, для участия – это лишь устроить небольшую пробежку. Главное – фиксировать свои километры помощи и выкладывать в социальные сети.