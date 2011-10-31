Представитель ООН в Беларуси: Мы не будем выделять какого-то одного ребёнка, как это было в других странах

Так, в Минске в Республиканском научно-практическом центре «Мать и дитя» памятные сертификаты и подарки вручили женщинам, чьи дети родились сегодня утром, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Антониус Брук, представитель ООН в Республике Беларусь:
Сегодня знаменательный день. Считается, что именно сегодня родится семимиллиардный малыш. Мы решили, что не будем выделять какого-то одного ребёнка, как это было в других странах. Таких детей ожидается много, и эта честь должна принадлежать всем детям Беларуси.