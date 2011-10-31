Представитель ООН в Беларуси: Мы не будем выделять какого-то одного ребёнка, как это было в других странах

Сертификаты семимиллиардного жителя Земли получают малыши, родившиеся сегодня в Беларуси. Во всех регионах республики поздравляют мам, чьи дети появились на свет в «День 7 миллиардов».

Так, в Минске в Республиканском научно-практическом центре «Мать и дитя» памятные сертификаты и подарки вручили женщинам, чьи дети родились сегодня утром, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Антониус Брук, представитель ООН в Республике Беларусь:

Сегодня знаменательный день. Считается, что именно сегодня родится семимиллиардный малыш. Мы решили, что не будем выделять какого-то одного ребёнка, как это было в других странах. Таких детей ожидается много, и эта честь должна принадлежать всем детям Беларуси.