Беларусь на ладошке: гужевой транспорт

В наше время мы привыкли видеть вокруг себя множество различных автомобилей, но так было не всегда. Для того, чтобы их изобрести, над этим чудом трудились ученые много лет.
В наше время мы привыкли видеть вокруг себя множество различных автомобилей, но так было не всегда. Для того, чтобы их изобрести, над этим чудом трудились ученые много лет.
Нам трудно представить, что раньше в Минске всего этого транспорта не было, и основным видом передвижения людей на дальние расстояния был гужевой транспорт.
Где появился гужевой транспорт? На каком транспорте раньше ездили в Минске? Узнаете, посмотрев видеоматериал.