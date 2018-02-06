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Беларусь на ладошке: гужевой транспорт

06 февраля 2018 07:15
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В наше время мы привыкли видеть вокруг себя множество различных автомобилей, но так было не всегда. Для того, чтобы их изобрести, над этим чудом трудились ученые много лет.

Беларусь на ладошке: гужевой транспорт-1

Нам трудно представить, что раньше в Минске всего этого транспорта не было, и основным видом передвижения людей на дальние расстояния был гужевой транспорт.

Беларусь на ладошке: гужевой транспорт-4

Где появился гужевой транспорт? На каком транспорте раньше ездили в Минске? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# общество # Транспорт Минска # Фотофакт # История # Лидия Маркович # Игорь Шунько

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