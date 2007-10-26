Беларусь - многонациональное государство с множеством вероисповеданий

Православие, католицизм, иудаизм и мусульманство. Для десятков городов Беларуси такое смешение религий скорее норма, чем исключение из правил.

При этом люди самых разных религиозных мировоззрений без проблем уживаются друг с другом.

Вера одна - вероисповедание может быть разным. В 16-тысячном Шклове этому принципу следуют неукоснительно. Здесь на одной улице православный храм, на другой - костёл, на третьей - синагога.

Вражда на религиозной почве - явление для шкловчан непостижимое. Сплошь и рядом здесь смешанные, католическо-православные, браки. Даже святые отцы разных конфессий общаются между собой ровно и на равных.

Православные и католики друг другу оказывают помощь. Ещё 10 лет назад здание костёла было практически полностью разрушено. Восстанавливали всем миром. Лики Святых Петра и Павла сюда принёс именно православный батюшка.

Не знают белорусские священники и обычая переманивать прихожан в свою веру. Современная церковь - демократична.

Есть в Шклове и синагога. Правда, сейчас это памятник архитектуры, охраняемый государством. Как впрочем, и костел и православный храм. Причём государством оберегается не только архитектурная красота, но и духовная.

