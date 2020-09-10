Беларусь и США обменялись мнениями о военно-политической обстановке вокруг нашей страны

Новости Беларуси. США и Беларусь обменялись мнениями о военно-политической обстановке вокруг нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. США и Беларусь обменялись мнениями о военно-политической обстановке вокруг нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По инициативе американской стороны состоялась встреча генерал-майора Олега Воинова с временным поверенным в делах США в Беларуси Джеффри Джуком.
Как сообщили в ведомстве, белорусской стороной доведена актуальная информация о внутриполитической ситуации в стране, выражена обеспокоенность эскалацией напряженности в регионе и очередным витком гонки вооружений.