Прямой эфир

Беларусь и США обменялись мнениями о военно-политической обстановке вокруг нашей страны

10 сентября 2020 14:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. США и Беларусь обменялись мнениями о военно-политической обстановке вокруг нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и США обменялись мнениями о военно-политической обстановке вокруг нашей страны-1

По инициативе американской стороны состоялась встреча генерал-майора Олега Воинова с временным поверенным в делах США в Беларуси Джеффри Джуком.

Как сообщили в ведомстве, белорусской стороной доведена актуальная информация о внутриполитической ситуации в стране, выражена обеспокоенность эскалацией напряженности в регионе и очередным витком гонки вооружений.

# Беларусь-США # общество # Джеффри Джук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Была большая психологическая нагрузка». В Копыле наградили медработников, которые боролись с коронавирусом
10 сентября 2020 14:35

«Была большая психологическая нагрузка». В Копыле наградили медработников, которые боролись с коронавирусом

Эпидемиологический контроль в школах Минской области. Что делают, чтобы дети были здоровы?
10 сентября 2020 13:53

Эпидемиологический контроль в школах Минской области. Что делают, чтобы дети были здоровы?

Президент Беларуси: поиграть на нервах у Лукашенко можно, но вопрос – выиграешь ли?
10 сентября 2020 13:39

Президент Беларуси: поиграть на нервах у Лукашенко можно, но вопрос – выиграешь ли?