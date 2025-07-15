Беларусь и Россия подписали соглашение по обмену опытом в сфере здравоохранения

Вопрос подготовки квалифицированных медицинских кадров одинаково значим для обеих стран. Беларусь и Россия уже реализуют проекты по обмену специалистами. Только на ближайшие полгода запланировано проведение серии кардиологических семинаров, а также целый ряд научно-практических конференций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обмен идеями и опытом поможет внедрению инновационных подходов в диагностике и лечении. Такой посыл сегодня 15 июля на встрече главы белорусского Минздрава с делегацией из Санкт-Петербурга.

Алексей Терешин, заместитель председателя комитета по здравоохранению администрации Санкт-Петербурга (Россия):

Мы сейчас с министром обменялись мнением в плане совместных вариантов подготовки, практических стажировок и будущих врачей, и уже сформированных специалистов. Очень важно переходить к практической реализации наших планов. Речь шла о том, чтобы составить, во-первых, дорожную карту наших действий, а во-вторых, наладить горизонтальные связи между специалистами. Речь шла о перспективе заключения соглашения между профильным учреждением с белорусской и российской сторонами.

Александр Старовойтов, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Мы имеем разнонаправленное сотрудничество между Санкт-Петербургом и Минском. Это и направление лечебное, когда наши пациенты и российские осуществляют консультации, и сотрудники, которые проводят эти консультации друг другу. Сегодня наша фармацевтическая отрасль сотрудничает с фармацевтическими предприятиями Санкт-Петербурга. И сегодня такие вещи, как инсулины, идут в тесное сотрудничество с предприятием «Герофарм» Санкт-Петербурга. Делегация из Северной столицы посетила ряд клиник Минска. Одна из локаций – кардиологическое отделение 2-й больницы. Это одна из наиболее инновационных площадок, где практикуют передовые методики оперативных вмешательств. Россияне высоко оценили возможности белорусских врачей.