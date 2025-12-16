Беларусь и Индонезия расширяют взаимодействие в экономической сфере

Минск и Джакарта расширяют сотрудничество в экономической сфере. Белорусская делегация во главе с заместителем премьер-министра нашей страны Виктором Каранкевичем находится с рабочим визитом в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече с координирующим министром по экономическим вопросам уже обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия. Наметили планы по реализации проектов в сельском хозяйстве, промышленности, в сферах образования, медицины, туризма. Эти направления представляют взаимный интерес двух стран. Кроме того, договорились о проведении в ближайшее время восьмого заседания Межправкомиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.