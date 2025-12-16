Ремонт 181 многоквартирного дома провели в Минске за 2025 год
Стартом программы, призванной улучшить городскую среду, навести порядок на земле, сделать жизнь белорусов комфортнее – пятилетки качества – стал Год благоустройства. Проводимые мероприятия – это золотая середина между удобством и эстетикой. И это совместные усилия государства и общества. О том, что удалось сделать за этот год, поговорили с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Важный момент – это капитальный ремонт домов. В каком количестве объектов он проводился в 2025 году?
Ольга Драпей, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
В текущем году запланировано было выполнить капитальный ремонт 181 многоквартирного жилого дома. Что касается площади, это 1 миллион 82 тысячи квадратных метров. В настоящее время в эксплуатацию уже введено 922 тысячи квадратных метров, если в объектах, то это 137 объектов. На остальных объектах все работы уже находятся в завершающей стадии и к концу года все будут введены в эксплуатацию.
Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Хочу добавить, что это 30 % ремонта всей республики. То есть в Минске производится 30%.
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