Прямой эфир

Ремонт 181 многоквартирного дома провели в Минске за 2025 год

16 декабря 2025 09:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Стартом программы, призванной улучшить городскую среду, навести порядок на земле, сделать жизнь белорусов комфортнее – пятилетки качества – стал Год благоустройства. Проводимые мероприятия – это золотая середина между удобством и эстетикой. И это совместные усилия государства и общества. О том, что удалось сделать за этот год, поговорили с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Важный момент – это капитальный ремонт домов. В каком количестве объектов он проводился в 2025 году? 

Ремонт 181 многоквартирного дома провели в Минске за 2025 год-2

Ольга Драпей, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
В текущем году запланировано было выполнить капитальный ремонт 181 многоквартирного жилого дома. Что касается площади, это 1 миллион 82 тысячи квадратных метров. В настоящее время в эксплуатацию уже введено 922 тысячи квадратных метров, если в объектах, то это 137 объектов. На остальных объектах все работы уже находятся в завершающей стадии и к концу года все будут введены в эксплуатацию. 

Ремонт 181 многоквартирного дома провели в Минске за 2025 год-4

Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Хочу добавить, что это 30 % ремонта всей республики. То есть в Минске производится 30%. 

Подробнее смотрите в видео.

Другие новости рубрики

Все новости
Единственная в мире икона Богоматери «Купятицкая» находится в Национальном художественном музее
16 декабря 2025 09:37

Единственная в мире икона Богоматери «Купятицкая» находится в Национальном художественном музее

Итоги Года благоустройства – Александр Раковщик назвал самые знаковые мероприятия в Минске
16 декабря 2025 09:04

Итоги Года благоустройства – Александр Раковщик назвал самые знаковые мероприятия в Минске

В Витебске стартовал благотворительный аукцион ёлочных игрушек «Шар добра»
16 декабря 2025 08:51

В Витебске стартовал благотворительный аукцион ёлочных игрушек «Шар добра»