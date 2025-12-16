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Единственная в мире икона Богоматери «Купятицкая» находится в Национальном художественном музее

16 декабря 2025 09:37
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Единственная в мире икона Богоматери «Купятицкая» находится в Национальном художественном музее-1

Анна Меркушевич, корреспондент:
Эта выставка – своеобразная презентация музейной коллекции русской иконы и медного художественного литья. Здесь представлено около 100 произведений, созданных с XVI по XX век. Среди них есть и достаточно редкие образцы иконописи. 

В Национальном художественном музее Республики Беларусь открылась выставка «Русская икона и художественное литье». Причем впервые в таком масштабе. 

Единственная в мире икона Богоматери «Купятицкая» находится в Национальном художественном музее-3

Елена Карпенко, заведующая отделом древнебелорусского искусства Национального художественного музея Республики Беларусь:
Последний, поздний период развития русской иконописи только недавно заинтересовал специалистов. Раньше им достаточно часто пренебрегали, считали, что это тиражное искусство, не художественное, малоинтересное. 

Единственная в мире икона Богоматери «Купятицкая» находится в Национальном художественном музее-5

В основном эти произведения выполнены в русской провинции, так называемые владимирские села. Производство икон там было особенно активным в конце XIX-XX столетия. А теперь внимание! 

Единственная в мире икона Богоматери «Купятицкая» находится в Национальном художественном музее-7

Елена Карпенко:
По исследованиям специалистов есть такие точные сведения, конкретно статистические, что одно село, которое занималось производством икон, в год могло произвести около 2 миллионов произведений.

Эти иконы возились на ярмарки, там успешно продавались по регионам и России, и нашим белорусским губерниям того периода: XIX – начала XX столетия. 

Единственная в мире икона Богоматери «Купятицкая» находится в Национальном художественном музее-9

Украшает выставку икона Богоматери Купятицкая с чудесами. Она из частного собрания. Интересна не только ее история. Это уникальный экспонат. 

Елена Карпенко:
Такого в живописи нет больше нигде. Это единственная в своем роде икона. Мы говорим об этом с полной уверенностью, потому что икона находилась на выставке в Третьяковской галерее. Она вошла в каталог, посвященный этой выставке, и наши московские коллеги признали, что образ по-своему уникальный и единственный в своем роде. 

Подробности смотрите в видео.

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