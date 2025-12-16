Единственная в мире икона Богоматери «Купятицкая» находится в Национальном художественном музее

Анна Меркушевич, корреспондент:

Эта выставка – своеобразная презентация музейной коллекции русской иконы и медного художественного литья. Здесь представлено около 100 произведений, созданных с XVI по XX век. Среди них есть и достаточно редкие образцы иконописи. В Национальном художественном музее Республики Беларусь открылась выставка «Русская икона и художественное литье». Причем впервые в таком масштабе.

Елена Карпенко, заведующая отделом древнебелорусского искусства Национального художественного музея Республики Беларусь:

Последний, поздний период развития русской иконописи только недавно заинтересовал специалистов. Раньше им достаточно часто пренебрегали, считали, что это тиражное искусство, не художественное, малоинтересное.

В основном эти произведения выполнены в русской провинции, так называемые владимирские села. Производство икон там было особенно активным в конце XIX-XX столетия. А теперь внимание!

Елена Карпенко:

По исследованиям специалистов есть такие точные сведения, конкретно статистические, что одно село, которое занималось производством икон, в год могло произвести около 2 миллионов произведений. Эти иконы возились на ярмарки, там успешно продавались по регионам и России, и нашим белорусским губерниям того периода: XIX – начала XX столетия.