«Беларусь была и остаётся открытой». Лукашенко поздравил литовцев с Днём восстановления государственности

День начался с очередной новости, разрушающей трансграничное сотрудничество Беларуси и ЕС. Официальный Вильнюс в одностороннем порядке объявил о прекращении взаимодействия по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О решении с подвохом объявлено именно в День восстановления государственности, который отмечает Литва.
Жителей соседней страны с национальным праздником поздравил Президент Беларуси, пожелав им скорейшего восстановления государственного политического и экономического курса, который отвечал бы настоящим интересам литовского народа.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Белорусы всегда были нацелены на мирное и дружелюбное сосуществование. Многовековое соседство установило между нашими народами неразрывные связи, фундаментом которых являются совместные семьи, искренняя дружба, общий бизнес, память, история. Несмотря на безуспешные попытки литовской руководящей элиты сменить избранную белорусским народом власть, необоснованно враждебную и лживую политику по отношению к нашей стране, Беларусь была и остается открытой для жителей Литвы, настроенной на сотрудничество и диалог. Свидетельством этому является решение о продлении на 2023 год безвизового порядка въезда для вас. Знаю, что и литовский народ разделяет желание жить в согласии с белорусами.
Подписывайтесь на нас в Telegram!