«Беларусь была и остаётся открытой». Лукашенко поздравил литовцев с Днём восстановления государственности

День начался с очередной новости, разрушающей трансграничное сотрудничество Беларуси и ЕС. Официальный Вильнюс в одностороннем порядке объявил о прекращении взаимодействия по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О решении с подвохом объявлено именно в День восстановления государственности, который отмечает Литва.

Жителей соседней страны с национальным праздником поздравил Президент Беларуси, пожелав им скорейшего восстановления государственного политического и экономического курса, который отвечал бы настоящим интересам литовского народа.