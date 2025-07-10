Азарёнок: избрание Лукашенко в 1994-м – божье чудо, которое спасло весь мир

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим, как Беларусь на стыке эпох определила свой путь и выбрала уникальную формулу развития, а молодой политик не испугался ответственности и поднял страну с колен. В эфире политолог Юрий Воскресенский.

Григорий Азаренок, СТВ: Вы понимаете, тогда вот этим божьим чудом не только Беларусь была спасена. То, что Беларусь была спасена, мы это прекрасно понимаем. Мир был спасен. Мир был спасен. Более того, Россия встала на державные рельсы, на патриотические рельсы благодаря Лукашенко. Он первый поднял вот эти знамена единения, союза, интеграции, и не могла даже либеральная ельцинско-чубайсовская власть от этого отбрехаться не могла. 96-й год, выборы в России, помните: голосуй или проиграешь. Когда там с тремя реально с тремя процентами уже полуживого Ельцина протянули на выборах с помощью политтехнологий, хотя потом Медведев говорил, что Зюганов тогда победил, но Зюганов как раз таки шел с лозунгами: вот посмотрите, как Батька Лукашенко, и чтобы отвечать, чтобы сохранять власть, даже олигархи вынуждены были менять политику, вынуждены были выходить на державное строительство в России.

Григорий Азаренок:

И Беларусь, и регион, и весь мир – вот этот выбор Лукашенко изменил траекторию, изменил судьбу. И вы скажете: а как, что ты несешь, бред, Беларусь маленькая. И здесь сказка, помните, про репку. Дед тянул, бабка тянула, все тянули, мышки не хватало. Может, маленькой Беларуси не хватало, вот этот маленький золотник, который позолотил потом все. Ведь надо же вспомнить, что это было за время. Это был пик американского могущества. Это не так, как сейчас, когда над Трампом, извините, полмира смеется. И реально строится многополярный мир. А тогда голову никто поднять не смел, пикнуть никто не смел. Это время Клинтона. Это время, когда они уже размазывали там Югославию. Уже тогда гражданская война там шла.

Юрий Воскресенский:

Впервые после войны Второй мировой, впервые они пошли на нарушение международно признанных границ. Косово фактически и стало ящиком Пандоры.

Григорий Азаренок:

Но я имею в виду, что это был Pax Americana на его пике. И можно сказать, Александр Лукашенко в этом вот однополярном, уже покорившемся американцам мире после развала Советского Союза, когда никто не смел бросить им вызов, он, можно сказать, поднял восстание. Это уже Спартак, это уже огромная история, это уже изменило мир, реально изменило, и это уже не вычеркнуть. Мы сейчас живем в эпоху Лукашенко, которую он написал, предначертал в 1994 году. 31 год назад.