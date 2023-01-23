Автопарк скорой помощи Бобруйска пополнился двумя новыми реанимобилями

Новости Беларуси. Быть мобильными и прийти на помощь вовремя. Медучреждения регионов продолжают оснащать современной техникой и оборудованием. Сразу двумя новыми машинами пополнился автопарк скорой помощи Бобруйска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобили созданы на базе отечественного МАЗа, а их начинку специалисты собирали, учитывая пожелания медиков. В салоне – удобное приемное устройство с тележкой-каталкой. Система фиксации носилок позволяет оперативно и без затруднений извлечь их и проводить необходимые манипуляции. Кроме того, реанимобиль оснащен системой кислородной разводки. А за счет дополнительного источника питания в машине можно поддерживать необходимый температурный режим. Бобруйские медики уже оценили нового помощника.

Сергей Цыбуленко, врач выездной бригады Бобруйской станции скорой неотложной медицинской помощи:

Попробовали, что здесь находится в салоне, оценили качество изготовления, удобство пользования. На практике нам еще предстоит понять, насколько этим всем удобно пользоваться, но уже из того, что мы внешне видим, нам очень понравился салон, он просторный, широкий, удобен для оказания медицинской помощи в салоне. Удобно, как здесь различные оборудования крепятся.