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Автомобиль первого агента 007 уйдет с молотка

28 июня 2010 11:24
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Единственный в мире Aston Martin DB5 в октябре на Лондонском аукционе планирует сорвать неплохой «куш». 5 миллионов долларов – в такую сумму «бонд-мобиль» уже успели оценить эксперты.

Интересно, что первому владельцу легенда автопрома обошлась всего в 12 тысяч долларов. Впрочем, коллекционерам есть за что побороться. Последние 40 лет машина Джеймса Бонда простояла в гараже. Но, несмотря на это все ее хитроумные устройства безупречно работают до сих пор, начиная от системы смены номеров и заканчивая катапультой пассажирского сидения.

Дон Роуз:
– Без сомнения, это самая известная машина в мире. Это даже не машина, это настоящая культурная икона. По-настоящему, я даже не могу себе представить, столь известную и столь желаемую вещь в мире в последнее время, как эта машина.

Автомобиль первого агента 007 Aston Martin DB5

Автомобиль первого агента 007 Aston Martin DB5

Автомобиль первого агента 007 Aston Martin DB5

Автомобиль первого агента 007 Aston Martin DB5

Автомобиль первого агента 007 Aston Martin DB5

Автомобиль первого агента 007 Aston Martin DB5

Автомобиль первого агента 007 Aston Martin DB5

Автомобиль первого агента 007 Aston Martin DB5

Автомобиль первого агента 007 Aston Martin DB5

Автомобиль первого агента 007 Aston Martin DB5

Автомобиль первого агента 007 Aston Martin DB5

# общество # Фотофакт

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