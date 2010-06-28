Автомобиль первого агента 007 уйдет с молотка

Единственный в мире Aston Martin DB5 в октябре на Лондонском аукционе планирует сорвать неплохой «куш». 5 миллионов долларов – в такую сумму «бонд-мобиль» уже успели оценить эксперты.

Интересно, что первому владельцу легенда автопрома обошлась всего в 12 тысяч долларов. Впрочем, коллекционерам есть за что побороться. Последние 40 лет машина Джеймса Бонда простояла в гараже. Но, несмотря на это все ее хитроумные устройства безупречно работают до сих пор, начиная от системы смены номеров и заканчивая катапультой пассажирского сидения.

Дон Роуз:

– Без сомнения, это самая известная машина в мире. Это даже не машина, это настоящая культурная икона. По-настоящему, я даже не могу себе представить, столь известную и столь желаемую вещь в мире в последнее время, как эта машина.