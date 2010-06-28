Дети войны. Три реальные истории об украденном детстве

У детей войны детство кончилось, так и не начавшись.

Янина Денисовна Ляпина всегда хотела быть первой. И только благодаря упорству добивалась высоких результатов в танцах, гребле на байдарках, спортивном ориентировании и заплывах в холодной воде.

Так получилось, что железная по характеру женщина внутри до сих пор ребенок. По утрам всегда выходит на старт, словно заигрывает с нестареющим организмом — кубки заменяют игрушки. В квартире Янины Денисовны они повсюду, потому что она — самая взрослая бегунья страны. Сколько километров пути позади, теперь уже и не вспомнит. Но за плечами не только Россия, но и Германия.

Спустя более полувека место, где для нее началась война, до сих пор пахнет детством. Детский садик тогда больше напоминал барак, куда спешили все, кто потерял жилье. Среди постояльцев, а в основном это было женское население, осведомители постоянно выявляли подпольщиков.

Янина Ляпина, жительница г. Минска:

Расспрашивали: «А где папа? А чем мама занимается?». А дети ж малые — они могут все сказать…

Разговаривать с незнакомцами запрещали правила жизни. На войне было много тайн, о которых знали не только взрослые, но и дети.

Янина Ляпина:

Нам конфеты бросали, а родители кричали «Нельзя! Мало ли какую отраву подбросят...»

Когда с неба падали бомбы, бежали на Цнянское болото или прятались в погреб с песком. А когда детям хотелось сладкого, собирали отряд добровольцев в лес по ягоды. Напуганные войной, за едой они шли, как на праздник.

***

Когда началась война, Виктору Григорьевичу Бохановичу было 13. Поэтому вместо мобилизации отправили в поле на сельхозработы. Кормилец семьи помогал растить маме еще шестерых детей. Но потом стал «николаевцем», ушел в партизаны.

Виктор Боханович, участник партизанской бригады им. Николая Розова:

Пошли мы искать партизан. Встретили. Они сказали нам: «Идите домой, возьмите оружие и с оружием придете».

Получив винтовку, 21 патрон и чехословацкую гранату, начал помогать взрослым. На то, чтобы сварить снаряд, уходило как минимум две недели. А дальше — рельсовая война. Каждую мину закладывали вшестером. А маленький Виктор руководил пиротехническим процессом. Смертельные мины ему заменили игрушки. В опасных недетских делах юному партизану не было равных.

Маскировать свои детские страхи получалось не сразу. Например, когда спишь, дрожишь совсем не от холода.

Виктор Боханович:

Когда привал, тут же падаешь и спишь. Засыпаешь мгновенно, потому что ходили ночью, в основном. Когда тебя будит товарищ, думаешь: «Лучше б уже мертвым быть».

В то время существовало правило: если враг тебя встретит с оружием, убьет на месте. У безоружного оставался крохотный шанс на спасение. За то, что выдержал недетское испытание, юного подрывателя наградили.

Виктор Боханович:

Представляли даже к Ордену Красной Звезды, но дали Медаль Партизана 2-й степени.

***

Коренная минчанка Зоя Владимировна только однажды оставила свой самый лучший город, когда на время оккупации затаилась в лесу. Чтобы сохранить себе жизнь, пришлось отказаться от главного — от чтения книг и письма. Русский язык и литературу тогда только начали изучать в классе. Но однажды учителя попросили не приходить в школу, потому что в город пришла война.

Школьных учебников на всех не хватало, поэтому после уроков их нужно было сдавать. Вместо тетрадок — листы оберточной бумаги, вместо чернил разводили сажу, а карандаш резали на куски.

В то время она жила рядом со школой. В суровом детстве мечтала стать преподавателем. Но жизнь ей преподала другой урок.

Зоя Васильева, участник военного отряда им. 25-летия Октября:

Я за 32 км ходила в разведку: разведать, какая часть приехала или не появился ли взвод карателей.

Дети на фронте помогали собирать информацию. Поэтому юную Зою спешно определили во взвод командира Прокофьева. Маленькая девочка совсем не боялась оружия.

Зоя Васильева:

Он привел меня во взвод и объявил: «У нас новый боец, прошу жаловать...»

***

Многие из этих детей рано поседели, но вынесли то, что не под силу преодолеть взрослым. Война лишила их солнечного и настоящего детства. А взамен подарила партизанские школы, заминированные игрушки и голод. И целая жизнь понадобилась детям войны, чтобы побороть в себе страх, которым их наградили черные годы.

Андрей Авдеев, Андрей Дук, Игорь Пучков и Александр Миранович, телекомпания СТВ.