Крупнейшим подпольным ювелиром страны оказалась пенсионерка из Гомеля

В Беларуси задержана крупнейшая в истории нелегальная партия ювелирных изделий.

Всё произошло на Привокзальной площади Бреста. Гомельская пенсионерка просто приехала встретиться с подругой. Просто достала из сумочки 30 тысяч долларов и просто взяла у знакомой несколько сотен золотых изделий. За этим простыми занятиями женщин и застали правоохранители.

Пока гомельчанку препровождали за государственный счёт обратно на родину, в ее квартире провели обыск. Муж задержанной объяснил оперативникам, что несколько килограммов золота жена за 8 лет собрала, так сказать, для себя. Но ему не поверили. И нашли тайную бухгалтерию жены: суммы товарооборота, как в крупном ювелирном магазине.

Валерий Атрошенко, начальник УБЭП УВД Гомельского облисполкома:

Изделия как российского, польского, так и наших белорусских заводов. Учитывая, что цена на золотые изделия — стоимость грамма золота — за пределами страны ниже чем у нас, поэтому это ввозилось и реализовывалось по более низким ценам, чем на предприятиях торговли.

К 200 изъятым при покупке изделиям в ходе обыска добавились ещё свыше 1200 экземпляров. Среди недорогих колец и браслетов были шикарные золотые часы и перстни стоимостью в десятки миллионов рублей. После оценки бриллиантов сумма всего изъятого может достигнуть миллиарда рублей.

Ювелирную прибавку к пенсии гомельчанка получала не один год. А значит, каналы поставок нелегального товара в страну были отлажены. Проработать каждый из них оперативникам ещё предстоит. Пока же помимо главной фигурантки дела задержана только жительница Брестской области. Сотрудница магазина беспошлинной торговли на границе с Польшей может оказаться звеном крупного международного канала поставки контрабандной ювелирки.