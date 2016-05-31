Лауреаты и стипендиаты специальных фондов Президента по поддержке молодежи получили награды

Новости Беларуси. Денежные премии и нагрудные знаки получили 31 мая лауреаты и стипендиаты специальных фондов Президента по поддержке молодежи – это музыканты, творческая молодежь, победители олимпиад.

Вот уже 20 лет таким знаком внимания удостаиваются юные белорусы, которые преуспели в учебе и достойно представляют нашу страну в конкурсах, олимпиадах и фестивалях.

В базе одаренной молодежи в настоящее время около 8 тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Качанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Каждый год походит такое замечательное мероприятие, когда чествуются эти молодые люди. Стипендиаты этих фондов востребованы сегодня в нашей стране. Сегодня это работники различных отраслей, любых сфер нашей страны. Самое важное, чтобы талантливая, одаренная молодежь оставалась в нашей стране. Чтобы те таланты, те способности, которые есть у этих молодых людей, были реализованы именно у нас.

Каждый год студенты и школьники привозят десятки наград. 2015-й не стал исключением. Только Дельфийские игры, в которых принимали участие более двух тысяч человек из 15 стран, принесли Беларуси 14 медалей. В том числе 6 золотых.

Елизавета Кейзерова, победитель молодежных Дельфийских игр: Требуется большая эмоциональная подготовка – не только техническая. Также и психологическая настройка. И программа тоже была сложная. Нужно было подготовить программу в два тура.

Святослав Бородачев, обладатель серебряной медали международной олимпиады по математике:

Приятно, когда страна о тебе помнит, когда тебя чем-то награждают. Но изначально, самое главное, у тебя должна быть любовь к предмету и собственное желание побеждать в олимпиадах или заниматься этим.